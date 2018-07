Jair Ventura defende opção tática no Botafogo e lamenta chances perdidas

O técnico Jair Ventura defendeu a opção tática adotada no Botafogo na derrota por 2 a 0 para o Avaí, na noite de segunda-feira, no Engenhão, e negou que a opção de trocar o meia Montillo, lesionado, pelo atacante Guilherme logo nos minutos iniciais da partida tenha sido determinante para o resultado negativo na décima rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador lembrou que o time, com um meia - Camilo -, dois jogadores abertos - Rodrigo Pimpão e Guilherme - e um centroavante - Roger -, criou várias chances de gol, mas não teve êxito nas finalizações.

"Tenho uma coisa na minha carreira que é sempre falar de maneira aberta e verdadeira. Eles foram efetivos e mereceram, mas o Botafogo nunca deixou de lutar. Não fico preso a um sistema. Logo após o primeiro gol, perdi o Montillo. Boto mais um volante ou um atacante? Ali é decisão do treinador. E eu acho que a decisão foi acertada. Não seria acertada se nós não tivéssemos criado nenhuma oportunidade. Não foi por conta do sistema que a equipe do Botafogo não venceu", afirmou Jair em entrevista ao SporTV.

O treinador rejeitou as avaliações de que o Botafogo tinha a obrigação de superar o Avaí, que até então ocupava o último lugar do Brasileirão, e preferiu elogiar a luta exibida pelos seus jogadores na tentativa de reverter o placar negativo.

"Sempre falei quando me perguntaram se era obrigação, que isso era falta de respeito com o adversário, que vai buscar sempre o melhor. Você vê as duas equipes na tabela e vê a diferença, acha que tem obrigação de vencer em casa, isso faz parte do futebol. É um resultado muito ruim perder em casa. Mas se olhar os números, vai ver 29 finalizações do nosso time. Como posso reclamar dos aletas que foram tão valentes?", disse.

Com a derrota, o Botafogo está em sétimo lugar no Brasileirão com 15 pontos. O próximo compromisso do time será pela Copa do Brasil. Na próxima quinta-feira, o time vai visitar o Atlético Mineiro, no Independência, para o jogo de ida das quartas de final.