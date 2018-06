Jair Ventura descarta retorno de Bruno Henrique ao Santos contra Real Garcilaso

O técnico Jair Ventura descartou a escalação do atacante Bruno Henrique para o jogo desta quinta-feira, contra o Real Garcilaso, na Vila Belmiro, pela última rodada do Grupo F da Copa Libertadores. Já classificado para as oitavas de final, o Santos precisa de uma vitória para garantir a primeira colocação da chave sem depender de outros resultados.

Bruno Henrique está em fase final de recuperação depois de sofrer uma lesão muscular na coxa esquerda, durante derrota para o Bahia, em 21 de abril, pelo Campeonato Brasileiro, e deve começar a trabalhar com bola ainda nesta semana.

Nesta temporada, o atacante vem sofrendo com seguidas lesões e, ao todo, ficou pouco mais de 30 minutos em campo. Bruno Henrique disputou apenas dois jogos neste ano. Na estreia no Campeonato Paulista, contra a Linense, teve uma grave lesão no olho direito com menos de dez minutos de partida, o que chegou a colocar a continuidade de sua carreira em dúvida. Recuperado, voltou contra o Bahia, na segunda rodada do Brasileirão, tendo atuado por menos de 20 minutos.

"O Bruno Henrique não joga. Ele volta a treinar com bola essa semana. Ele precisa de uma readaptação em campo. Perdemos o Arthur, na quinta, hoje perdemos o Alison. Então é assim, a gente vai extraindo, tirando o máximo para alcançar nossos objetivos. Mesmo que esses objetivos não sejam fáceis", analisou o treinador santista.