Jair Ventura diz comemorar empate do Botafogo no Independência

O técnico Jair Ventura disse comemorar o empate do Botafogo com o Atlético Mineiro, por 0 a 0, no domingo. Na sua avaliação, o time carioca precisa valorizar o resultado porque o rival teve boas chances de vencer e ainda contou com o apoio da torcida no jogo disputado no Independência, em Belo Horizonte.

"É sempre muito difícil jogar aqui no Horto. Eu gostei muito do nosso primeiro tempo, da nossa estratégia. Tivemos mais espaço e sete cruzamentos. Depois, no segundo tempo, o jogo ficou equilibrado, tivemos a bola do jogo, mas o Atlético também teve, ficou aberto. Nossa chance foi mais clara, mas o empate foi justo pelo que as duas equipes apresentaram", disse o treinador.

Jair ponderou sobre o ponto conquistado fora de casa. "Para um clube gigante como o Botafogo o empate não é um bom resultado, mas se você segura o Atlético e soma um ponto na briga pela vaga da Copa Libertadores, tem que ser comemorado", afirmou o treinador.

Para o técnico, o mérito do Botafogo no domingo esteve em saber conter as investidas do anfitrião. "O Atlético realmente cresceu no segundo tempo, aumentou o volume de jogo, com o apoio da torcida. Tivemos algumas oportunidades, mas acabamos não fazendo o gol. É natural que o time da casa fique com mais posse de bola. Mas foi justo, um bom jogo, com emoções, nenhuma equipe se abdicou de jogar."

Jair acredita que o Botafogo poderia ter saído de campo com a vitória se não tivesse com desfalques. "Não gosto de desculpas, mas os jogadores que não atuaram fizeram falta. Rodrigo Lindoso e Marcos Vinicius estavam bem. Agora já pensamos no Fluminense. É nossa Copa do Mundo, sete finais para nossa vaga na Libertadores", projetou.

O empate fora de casa deixou o time carioca na quinta colocação da tabela, com 48 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. Na próxima rodada, o Botafogo fará o clássico com o Fluminense, sábado, no Engenhão.