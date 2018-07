Jair Ventura diz que Botafogo merecia mais e revela pacto por vaga na Libertadores

O técnico Jair Ventura lamentou o fim do sonho do Botafogo de conquistar o título da Copa Libertadores, sacramentado com a derrota por 1 a 0 para o Grêmio, na noite de quarta-feira, em Porto Alegre, pelas quartas de final. O treinador fez uma avaliação muito positiva do seu time na partida disputada na Arena Grêmio e apontou que o time merecia ir mais longe, relembrando grandes momentos da equipe na competição, em uma campanha iniciada ainda na fase preliminar.

"Primeiro tempo muito bom, se não o melhor fora de casa, não conseguimos fazer o gol. A equipe se portou bem. Na última vez que sentei aqui perdemos de 2 a 0 e não fizemos um grande jogo. Hoje foram 8 finalizações no primeiro tempo. O segundo foi equilibrado, depois do gol não teve mais jogo. Fica passando um filme por tudo que passamos, pré-Libertadores, perde a classificação jogando melhor. Honramos essa camisa e instituição. Fico muito triste pelo grupo, merecia classificação e algo maior. Difícil manter esse grupo, vem janela, novos jogadores, esse merecia um título. Foram guerreiros e deram o máximo. Infelizmente não deu. O Botafogo gostou de disputar, vai forte no Brasileiro para ir de novo ano que vem é mais longe", disse.

Jair Ventura revelou que o elenco do Botafogo fez um pacto após a eliminação na Libertadores de voltar a disputar a competição em 2018, conseguindo a classificação através do Campeonato Brasileiro. "Ganham-se jogos com times, campeonatos com elenco. Jogamos mais de 40% do Brasileiro com time alternativo e estamos bem. Grêmio é forte mesmo com ausências. Fizemos pactos de buscar vaga via Brasileiro e vamos fortes", afirmou.

A queda na Libertadores deve fazer o Botafogo fechar 2017 sem títulos, pois o time está muito distante da briga para ser campeão. Ainda assim, Jair Ventura apontou que o "ano não acabou" para o clube e prometeu foco no Brasileirão.

"Temos o ano para cumprir, não acabou, tem bastante coisa para acontecer. Convidei para um pacto e buscar vaga na Libertadores. Voltar força máxima no Brasileiro, gostamos da competição, voltar mais fortes e maduros. Ir jogo a jogo sempre. Ser otimista mesmo no momento difícil. Ou se esconde embaixo do carpete ou vai mais forte", comentou.

O Botafogo é o sétimo colocado no Brasileirão e voltará a jogar pelo torneio nacional no próximo domingo, quando vai visitar o Coritiba, no Couto Pereira, pela 25ª rodada.