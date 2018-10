Jair Ventura diz que escalará 'time alternativo' contra o Santos

O técnico Jair Ventura avisou que poupará alguns titulares do Corinthians no clássico contra o Santos, sábado, no Pacaembu, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador, no entanto, ainda não sabem quem ficará de fora da partida.

"Vamos com time alternativo. Vamos estudar um time alternativo com certeza. Sabemos que estamos em uma situação delicada, mas estamos a um jogo do título na Copa do Brasil. Não se pode correr riscos de perder jogadores lesionados no nosso principal objetivo da temporada que é a final", informou o treinador.

Para a partida, a novidade será o retorno do volante Douglas, que cumpriu suspensão na Copa do Brasil. No setor ofensivo, Roger deve ganhar nova oportunidade. O atacante Sergio Diaz também pode aparecer entre os titulares para ganhar ritmo. Fagner, que voltou de lesão contra o Cruzeiro, é um dos que deve ficar de fora.

Apesar de preocupação com a Copa do Brasil, o Corinthians também não pode vacilar no Campeonato Brasileiro. O time está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento. E no sábado jogará o clássico fora de casa, sem a presença de sua torcida, que é quem de fato tem feito a diferença nessa reta final de temporada.

Do outro lado, o Santos só tem como preocupação o torneio por pontos corridos e chegará embalado com duas vitórias consecutivas e sonhando com uma vaga para a Libertadores na próxima temporada. A partida também marcará o reencontro de Jair Ventura com seu ex-clube.

O treinador deixou o Santos depois de não conseguir dar um padrão ao time. Foi demitido em julho e deixou o time na zona de rebaixamento. Hoje o Santos é comandado por Cuca e está em sétimo lugar, com 39 pontos, quatro a mais do que o Corinthians.