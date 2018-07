Jair Ventura elogia Coritiba e lamenta desfalques no Botafogo

Com dúvidas e desfalques, o Botafogo realizou nesta sexta-feira, seu penúltimo treino antes da partida diante do Coritiba, domingo, às 11 horas, no Engenhão, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Em busca da volta das vitórias, Jair Ventura elogiou a qualidade ofensiva dos paranaenses.

"Eles têm sete atacantes para definir. O terço final me preocupa. Isso é um ponto positivo deles. É uma situação para ficar ligado, é um time leve. Vejo o Coritiba, pelo elenco, pela força, com tudo para fazer um grande Brasileiro", disse.

Ocupando a nona posição com sete pontos, a equipe cariocas vem de dois tropeços, com um empate em 0 a 0 diante do Flamengo e a derrota por 1 a 0 para o Santos na última rodada. Um placar positivo dentro de casa significa a chance de não se afastar do pelotão da frente.

Já no treino do dia, os lesionados Camilo e Guilherme foram ausências e não devem jogar, assim como Victor Luis, que apareceu no gramado, mas ainda está em processo de recuperação. Em fase de transição, Leandrinho e Luis Ricardo seguem fora de ação. Rodrigo Lindoso, por sua vez, ficou na academia, mas não preocupa para o duelo. Quem também não tem presença garantida é o argentino Montillo, que atuou contra o Santos, porém, não foi confirmado pelo treinador como titular.

Jair Ventura falou sobre as ausências. "Não é legal, mas é gratificante, por outro lado, quando conseguimos manter o mesmo padrão. As peças mudam e a parte tática continua igual. Eles são muito obedientes", analisou.