Jair Ventura evita polêmicas sobre possível retorno de Carille

O técnico do Corinthians, Jair Ventura, evitou comentários polêmicos sobre o possível retorno do treinador Fábio Carille ao clube, ao ser questionado sobre o tema durante entrevista coletiva após o empate sem gols com a Chapecoense. Em nota oficial, a diretoria do clube negou que tenha interesse em trocar de treinador e ressaltou seu apoio a Ventura.

"Sobre os bastidores, é aquilo que o Corinthians se manifestou, a nota oficial. A gente segue trabalhando, a situação não depende mim, depende da diretoria. E o que eles falaram para vocês (jornalistas), falaram para a gente também", disse Jair Ventura.

"Não adianta, não sou eu que vou definir, deixo para os responsáveis. É difícil fazer uma auto-avaliação do trabalho. Não muda nada, vai continuar sendo falado. Iniciamos o jogo (contra a Chapecoense) com cinco meninos de 20 anos. Time para o futuro, como o Andrés (Sanchez, presidente) sempre falou", completou.

Sobre o empate sem gols com a Chapecoense, o treinador reconheceu que o time não teve força ofensiva para superar a defesa do time catarinense.

"Tivemos 70% de posse, mas com pouca finalização. Não adianta. Fomos pouco efetivos. A Chapecoense veio com dez atrás da bola, não é desculpa, tivemos dificuldade", reconheceu.