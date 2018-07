Jair Ventura exalta atuação do Botafogo no 2º tempo e torce para Camilo ficar

O técnico Jair Ventura festejou o desempenho do Botafogo, especialmente no segundo tempo da vitória por 2 a 1 sobre o Sport, na noite desta segunda-feira, no Engenhão, no jogo que fechou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi importante porque colocou o time no G6 da competição, o grupo dos seis clubes que garantem vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

"Fomos muito abaixo no primeiro tempo. A gente se cobra. Conversamos no intervalo que o Botafogo do primeiro tempo não era a gente. Estávamos tomando as decisões erradas. Voltamos e fizemos um grande segundo tempo. O jogo ficou aberto. Vanderlei (Luxemburgo, técnico adversário) botou o Sport para cima. Jogo bastante equilibrado, tivemos mais situações de gols, principalmente no contra-ataque. Cada jogo é uma final. Cada vez mais equilibrado", analisou o treinador.

Jair Ventura também demonstrou interesse na permanência do meia Camilo, camisa 10 da equipe, que recebeu proposta do Internacional para reforçar a equipe gaúcha na Série B do Campeonato Brasileiro e foi mantido pelo treinador no banco de reservas na partida contra o time pernambucano.

"O Camilo foi muito importante e conto com o Camilo. Ele vive um grande momento, não? Mas quero contar com ele e não abro mão. Não posso forçar uma situação que o atleta não queira. Se ele preferir sair, não posso prejudicar a vida do atleta. Tem jogadores de outros times que também não jogam. Não podemos nos apegar no passado. Temos que estar sendo cobrados todos os dias", explicou Jair Ventura.

Com a vitória por 2 a 1 sobre o Sport, o Botafogo chegou aos 22 pontos no torneio, em sexto lugar. O time volta a campo já nesta quinta-feira, às 21 horas, em Curitiba, para enfrentar o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em jogo válido pela 15ª rodada do Brasileirão.