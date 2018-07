Jair Ventura exalta torcida e aponta superioridade do Botafogo em derrota

Os aplausos da torcida do Botafogo ao fim da derrota por 1 a 0 para o Santos, na noite de quarta-feira, no Luso-Brasileiro, emocionaram o técnico Jair Ventura e também mostraram que o time teve uma atuação consistente no duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante desse cenário, o treinador agradeceu o apoio dos torcedores e também se desculpou pelo fim da sequência de três vitórias na competição e logo em um jogo como mandante.

"Estou há quase nove anos no Botafogo e não recordo de um momento de derrota com o apoio da torcida. Fico triste, sabemos da importância de vencer em casa. Mas tivemos o apoio da nossa torcida, quero parabenizá-la e pedir desculpa pelo resultado. Tivemos mais oportunidades, mas a bola não quis entrar. Futebol é assim. Você ganha fora e perde em casa, mesmo jogando melhor", afirmou.

Jair Ventura também elogiou a postura do Botafogo e avaliou que a sua equipe foi superior ao adversário. "A performance hoje foi muito boa, a entrega, não faltou sacrifício. A equipe lutou até o ultimo minuto, mas a bola não quis entrar", afirmou o treinador, que também não deixou de elogiar o adversário, destacando a força do Santos

"Também não podemos tirar o mérito do Santos, terceiro colocado, com jogadores de seleção. Quando sofremos um gol logo no início, eles conseguiram segurar a bola, congelar o jogo. É um time muito experiente, muito bom. Mas não é nenhuma mentira dizer que o Botafogo foi superior hoje, tanto que a torcida aplaudiu no fim", acrescentou Jair Ventura.

Com a derrota, o Botafogo segue com 35 pontos e ocupa o décimo lugar no Brasileirão, embora possa perder uma posição na sequência da rodada. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai duelar com o Vitória, no Barradão.