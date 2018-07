Jair Ventura fecha treino do Botafogo e faz mistério sobre vaga no meio de campo

Na primeira semana como técnico efetivo do Botafogo, o técnico Jair Ventura fechou o treino nesta quarta-feira e começou a montar a equipe que enfrentará o Sport, neste sábado, às 21 horas, em Juiz de Fora (MG), pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador tem ao menos duas dúvidas para definir os titulares na próxima partida. Sem poder contar com o volante Bruno Silva, que recebeu o terceiro cartão amarelo, ele tem como opções Dudu Cearense e Fernandes.

No ataque, Sassá voltou no duelo contra o São Paulo após se recuperar de contusão e marcou o gol da vitória por 1 a 0. A boa atuação coloca o artilheiro do time na temporada (fez sete gols) na disputa por posição com o chileno Canales, que ainda não balançou as redes com a camisa alvinegra.

O triunfo no último domingo tirou o Botafogo da zona de rebaixamento e o mandou para a 13.ª colocação com 23 pontos. E para não correr o risco de voltar para a degola na próxima rodada, o time precisa somar pontos contra o Sport.

VETERANOS - Na preliminar da partida deste sábado, às 19 horas, haverá um amistoso entre o time de masters do Botafogo e a seleção de Juiz de Fora. Estão confirmados alguns ídolos do clube alvinegro como Túlio, Donizete, Mauro Galvão, Alemão e Maurício, autor do gol do título estadual de 1989.