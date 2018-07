Jair Ventura fecha treino e evita confirmar reservas contra o Santos

O técnico Jair Ventura decidiu fazer mistério sobre a escalação do Botafogo para o jogo contra o Santos, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador do time carioca fechou o treino desta sexta-feira e evitou confirmar a escalação dos reservas para o duelo no Engenhão.

Jair deve poupar a maior parte dos titulares no fim de semana por causa da proximidade do jogo da volta contra o Grêmio, na quarta, valendo vaga na semifinal da Copa Libertadores. Apesar do mistério, é quase certo que o treinador dará descanso aos seus titulares.

O time carioca deve ser escalado com Gatito; Luís Ricardo, Marcelo, Emerson Silva e Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Bruno Silva e Marcos Vinícius; Guilherme e Brenner.

Provável baixa no duelo deste sábado, por causa da estratégia do treinador de poupar os titulares, o volante Matheus Fernandes fez questão de valorizar a partida contra o Santos. "Este jogo é importante, estamos brigando em cima. Não esquecemos o Grêmio, mas não podemos deixar de focar no Brasileiro. É uma competição importante, temos que brigar para focar lá em cima. Queremos vencer todos os jogos, depois a gente pensa no Grêmio. É importante para a nossa caminhada", afirmou.

Com campanha mais discreta no Brasileirão, o Botafogo ocupa o sétimo lugar da tabela, fora do G6, que dá vaga na próxima edição da Libertadores.