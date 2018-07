Jair Ventura festeja recuperação do Botafogo e exalta espírito de luta do time

A resposta do Botafogo ao duro revés na Copa do Brasil - foi goleado por 5 a 2 pelo Cruzeiro na última quinta-feira - foi rápida. Após ver o seu time superar o Grêmio por 2 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura explicou que motivou seus jogadores mostrando que o desempenho na derrota foi um ponto fora da curva para um time que acumulava duas vitórias nos três jogos anteriores sob o seu comando.

"Eu mostrei pra eles a performance dos últimos jogos", disse Jair Ventura, exaltando o espírito de luta dos seus jogadores. "Somos um time muito aguerrido, que briga por todas as bolas até o último minuto, que é competitivo. O time se sacrifica. Sem isso, as coisas não acontecem. O sacrifício não pode ser só no dia do jogo, mas durante a semana, na preparação", acrescentou.

Nem tudo, porém, foi motivo de alegria para o Botafogo no último domingo. O lateral-direito Luis Ricardo sofreu um grave lesão no tornozelo e não deve mais jogar pelo clube carioca em 2016. O problema com o jogador foi lamentado por Jair Ventura. "Estou muito triste. O Luis é um cara maravilhoso, deixei a faixa de capitão com ele. A lesão é muito grave. Fica um clima ruim", afirmou.

Com a vitória no último domingo, o Botafogo chegou aos 29 pontos, em 11º lugar no Brasileirão. O time volta a jogar na próxima quarta-feira, quando vai encarar o Fluminense, no Luso-Brasileiro, pela 23ª rodada do torneio.