Jair Ventura minimiza derrota do Santos: 'Foi 6 a 3 no somatório'

O técnico Jair Ventura tentou minimizar a atuação ruim do Santos na derrota por 2 a 1 para o Luverdense, na noite de quinta-feira, no Estádio Passo das Emas, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Apesar do revés para um adversário da terceira divisão nacional, o treinador lembrou que o mais importante foi a classificação para a fase seguinte da competição.

"Avalio que foi um jogo de 180 minutos. O Santos fez uma vantagem muito boa em casa, o que nos deu o privilégio de poupar alguns jogadores. No somatório dos dois jogos foi 6 a 3. A classificação é excelente, estamos junto com os melhores. Agora é pensar no clássico de domingo", disse, em entrevista coletiva, lembrando que o time havia encaminhado a passagem de fase ao vencer o jogo de ida por 5 a 1 na Vila Belmiro.

Diante do Luverdense, o Santos atuou com um time formado basicamente por reservas, com poucas exceções, como o goleiro Vanderlei e o meia Jean Mota, que foi improvisado na lateral esquerda, além do zagueiro Gustavo Henrique, que vem sendo utilizado na vaga do lesionado David Braz. "A vida é feita de oportunidades. Muitos hoje tiveram. Depois vamos reavaliar para saber quem aproveitou ou não", afirmou.

Basicamente com os suplentes, o Santos teve atuação ruim em Lucas do Rio Verde, parecendo pouco motivado, além de não ter exibido poder de reação quando sofreu a virada do Luverdense. O treinador, porém, evitou expor a sua avaliação sobre o desempenho dos reservas.

"A gente quer vencer, mas não vou chegar aqui, na frente do Brasil todo, e expor meus atletas, falar de quem gostei ou não gostei. Isso é feito de forma interna. A gente vai sentar e ver o jogo novamente", comentou o treinador.

O adversário do Santos nas quartas de final da Copa do Brasil será definido através de sorteio. No domingo, o time voltará a jogar pelo Campeonato Brasileiro, no Morumbi, em clássico com o São Paulo, válido pela sexta rodada.