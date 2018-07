Jair Ventura minimiza peso de derrota do Botafogo ao exaltar 5º lugar assegurado

O Botafogo decepcionou os seus torcedores ao ser derrotado por 2 a 0 pela Chapecoense na noite desta quarta-feira, no estádio Luso Brasileiro, no Rio, pelo Campeonato Brasileiro. Após o confronto, porém, o técnico Jair Ventura minimizou o peso do revés ao lembrar que o time alvinegro se manterá no quinto lugar da tabela, com 55 pontos, até o término desta 35ª rodada da competição.

O treinador exaltou o posto da equipe no torneio ao ser questionado também se o sinal de alerta foi ligado após a sua equipe acumular o terceiro jogo seguido sem marcar gols - a última vez que balançou as redes foi há quase um mês, no dia 19 de outubro, quando venceu o Santa Cruz por 1 a 0, no Arruda, em Recife, pela 32ª rodada.

"Já está (ligado o sinal de alerta) desde o primeiro jogo que não conseguimos fazer o gol (no empate por 0 a 0 com o Coritiba, em casa, pela 33ª rodada). Não tem hora boa para perder, agora na parte final (do Brasileirão) o bom é que conseguimos uma gordura, não mexe na zona de classificação", ressaltou o comandante.

Jair Ventura preferiu não ficar lamentando muito a derrota sofrida em casa e já começou a projetar o duelo contra o Palmeiras, domingo, às 17 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, pela antepenúltima rodada do Brasileirão. Neste confronto, ele acredita que o Botafogo poderá ter mais espaços para marcar gols se souber aproveitar os contra-ataques diante de um time que naturalmente será ofensivo com o apoio de seus torcedores.

"Agora é trabalhar e encarar o líder. Agora a situação se inverte. O time deles é que vai jogar para cima, vai dar espaço para a gente. Ganha sempre quem é o mais eficiente, não quem tem mais posse (de bola). Já ganhamos jogos não jogando tão bem e já perdemos jogando melhor", completou.