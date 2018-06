Jair Ventura minimiza suspensão de Gabriel no clássico e exalta gols do atacante

O técnico Jair Ventura saiu em defesa do atacante Gabriel após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o Santo André, no domingo, no estádio da Vila Belmiro, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

O treinador tentou minimizar o terceiro cartão amarelo recebido pelo jogador e, por consequência, sua ausência no clássico contra o Corinthians na próxima rodada. Ele optou por exaltar o ótimo momento do jogador que, em quatro jogos marcou quatro gols.

Gabriel, o Gabigol, levou um cartão amarelo bobo, onde seguiu uma jogada em que estava impedido. "Não foi imaturo. Falar de um jogador que tem quatro gols em quatro jogos e exaltar o cartão amarelo que ele levou... Ele disse que não escutou (o apito do árbitro). Como vou duvidar da palavra de um atleta? Ele não escutou", disse.

Jair também lembrou que Gabriel está suspenso do duelo contra o Corinthians, mas poderá estar em campo na estreia do Santos na Libertadores, quinta-feira, contra o Real Garcilaso, em Cuzco, no Peru, em partida pelo Grupo 6. "Vamos pensar no jogo a jogo. Agora o momento é Libertadores. Depois falamos da suspensão contra o Corinthians", prosseguiu.

A vitória contra o Santo André também refletiu o bom momento da zaga do Santos. "Temos mais coisas boas do que ruins para destacar. Chegamos à terceira vitória sem sofrer gols. Temos que destacar o poderio defensivo do nosso time. Temos a segunda melhor campanha do Campeonato Paulista."