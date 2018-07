Jair Ventura minimiza vaias no Botafogo e destaca foco na Copa Libertadores

O técnico Jair Ventura minimizou a insatisfação do torcedor do Botafogo no empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu neste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio. Foi a segunda partida do Campeonato Carioca sem vitória. Na estreia, em jogo antecipado da segunda rodada, o time alvinegro havia perdido por 2 a 0 para o Madureira.

Para o treinador, o principal objetivo está na primeira partida da segunda fase da Copa Libertadores, nesta quarta-feira, contra o Colo Colo, novamente no Engenhão. "A torcida tem o direito de não gostar. Eu também não gostei. Mas cumprimos a programação. Quarta-feira é guerra", afirmou.

Os dois tropeços no início do Estadual não mudam em nada a programação do treinador. "Meu lado psicológico está o melhor possível. Estamos felizes. Tristes pelo resultado. Mas não são resultados ruins que vão tirar nosso foco. O futebol é assim: céu e inferno muito próximos", acrescentou Jair Ventura.

Por conta do jogo de meio de semana, o Botafogo se reapresenta neste domingo, pela manhã. Após o duelo contra o Colo Colo, o time alvinegro volta a atuar pelo Campeonato Carioca. No próximo sábado, às 19h30, vai encarar o Macaé, também no Engenhão.