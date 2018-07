Jair Ventura nega acerto com o Atlético-MG e garante foco no Botafogo

O técnico Jair Ventura negou nesta quarta-feira que esteja acertado com o Atlético Mineiro para comandar a equipe em 2018. O treinador garantiu estar focado no Botafogo, em busca da vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Nesta quinta, o time carioca vai enfrentar o Atlético-GO, no Engenhão, pela 35ª do Brasileirão.

+ Igor Rabello minimiza oscilação do Botafogo e avisa: 'Somos o 2º do returno'

"Não tenho nada acertado com o Atlético-MG. Estou feliz aqui, o Galo já tem treinador e ele é meu amigo", afirmou o técnico botafoguense. "Foco total no Botafogo. Tenho contrato e estou muito concentrado em levar o time à Copa Libertadores do ano que vem", declarou Jair.

O Botafogo ocupa atualmente a sexta colocação da tabela do Brasileirão, dentro da zona de classificação à Libertadores. Mas, como tem apenas dois pontos acima do Vasco, primeiro time fora desta zona, não pode perder pontos contra o lanterna da competição.

"Nunca foi tranquilo, pegamos o Avaí na zona de rebaixamento e perdemos. É sempre complicado em qualquer jogo. Eles conseguiram vencer equipes grandes fora de casa. Sabemos que não vai ser fácil, mas temos responsabilidade de vencer", comentou o treinador.

Apesar de enfrentar o último colocado, Jair diz que o Botafogo entrará em campo pressionado. "Time grande sempre está pressionado. Quando não vence os últimos jogos em casa e ainda tem mais um, vai haver pressão para vencer. Encaro com naturalidade, mas muita responsabilidade. Quando se joga em casa e o adversário fica com 10 atrás da linha da bola é mais difícil."

No treino desta quarta-feira, Jair Ventura seguiu com a baixa do lateral-esquerdo Victor Luis. Ainda se recuperando de uma entorse no tornozelo esquerdo, ele foi baixa mais uma vez na atividade. Como ainda não treinou nesta semana, deve ser substituído por Gilson.

Jair, contudo, garantiu que Victor estará ao menos na lista de relacionados. "É importante para o treinador estar com todos à disposição. O Victor está relacionado e tem condições de atuar."

O time carioca deve ser escalado contra o Atlético-GO, no Engenhão, com Gatito Fernandez; Arnaldo, Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Marcos Vinicius; Rodrigo Pimpão e Brenner.