Jair Ventura pede 'atenção redobrada' ao Botafogo na partida diante do Avaí

Após receberem folga, os titulares do Botafogo se reapresentaram nesta sexta-feira já visando a preparação para a partida contra o Avaí, na segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Engenhão, no Rio, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por mais que o confronto seja diante do lanterna, o treinador Jair Ventura não acredita em facilidade.

"Vou alertar os jogadores para ter atenção redobrada. Não vai ser fácil. Temos a responsabilidade de jogar em casa e a obrigação de vencer. Temos muito respeito com a equipe do Avaí", disse o técnico botafoguense em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Diferente do adversário catarinense que vem de três derrotas seguidas, o Botafogo está em alta na competição nacional. São quatro jogos de invencibilidade, com dois empates e duas vitórias. Resultados que levaram os comandados de Jair Ventura ao quarto lugar, com 15 pontos.

O bom momento não se restringe ao Brasileirão. A equipe ainda tem pela frente as oitavas de final da Copa Libertadores e as quartas de final da Copa do Brasil. Diante de tantos compromissos, o técnico alvinegro se mostrou indeciso sobre a possibilidade de preservar atletas, mas deixou clara a sua preferência pelo torneio continental.

"Vamos estudar. Mais do que nunca temos que usar a ciência a nosso favor para minimizar as lesões. Não podemos perder jogadores para a Libertadores, mas também é complicado poupar jogadores no Brasileiro. Tem muita coisa para rolar ainda, mas nosso objetivo é a Libertadores", comentou Jair Ventura.

Nesta sexta-feira, o elenco botafoguense realizou atividade técnica com a presença de quase todos os titulares. Nomes como Roger, Carli e Bruno Silva, entretanto, ficaram na parte interna fazendo fortalecimento muscular. Matheus Fernandes e Rodrigo Lindoso, que foram substituídos na vitória contra o Vasco por conta de dores trabalharam normalmente e não preocupam a comissão técnica.