Jair Ventura pode ter defesa reforçada diante do Flamengo

O técnico Jair Ventura pode ter dois reforços importantes na defesa para o jogo do Corinthians diante do Flamengo, quarta-feira, pelas semifinais da Copa do Brasil. Após sofrer lesão na coxa direita, o lateral Fagner passou nos testes realizados no CT Joaquim Grava e participou normalmente dos treinamentos. Ele ficou dez dias fora. O zagueiro Pedro Henrique, que se recuperou de entorse no joelho direito, também voltou a treinar.

O setor defensivo é uma das prioridades do novo treinador. O Corinthians teve a melhor defesa em metade das últimas oito edições do Brasileirão. Nesta edição, está apenas em sexto lugar. Embora a equipe tenha sido derrotada pelo Palmeiras no clássico deste domingo, por 1 a 0, o goleiro Cássio já identificou alguns avanços na equipe. "Percebi o time mais organizado, mas é sempre ruim perder o clássico", afirmou o goleiro.

A volta de Fagner e Pedro Henrique, se confirmada, representa um reforço importante. A lateral-direita se mostrou um dos setores mais frágeis da equipe nos últimos jogos, após a lesão de Fagner. O miolo da zaga também vem apresentando dificuldades. O time foi pressionado nos jogos diante do Ceará e Palmeiras.

O caso de Fagner chama a atenção pelo prazo de recuperação. Ele ficou fora por dez dias enquanto a previsão de recuperação era entre três e quatro semanas de ausência. Por causa da lesão, o lateral pediu desconvocação dos amistosos da seleção brasileira. O primeiro deles foi disputado na sexta-feira - vitória sobre os Estados Unidos por 2 a 0. O segundo será nesta terça-feira diante de El Salvador. Nas redes sociais, torcedores estranharam o tempo de recuperação do jogador, metade do previsto.

Nesta segunda-feira, os titulares que participaram do clássico fizeram treinamentos regenerativos na academia. Jair Ventura trabalhou apenas com os reservas no campo principal do CT Joaquim Grava.

O atacante Matheus Matias, que não pode jogar a Copa do Brasil, vai reforçar o sub-20 contra o Palmeiras na quarta-feira. Ele já treina com Eduardo Barroca.