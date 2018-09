Jair Ventura pode ter quatro reforços no Corinthians para estreia contra Palmeiras

Quatro jogadores impedidos de atuar nas últimas partidas, por lesão ou suspensão, poderão ser utilizados pelo Corinthians no clássico deste domingo contra o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Isso significa que o novo técnico Jair Ventura terá mais opções para escalar a equipe em sua estreia no comando.

Recuperado de lesão no quadril, o goleiro Cássio treinou na quinta-feira, sem limitações, e será escalado. O zagueiro Pedro Henrique se recuperou de entorse no joelho direito sofrida diante do Colo-Colo, pela Copa Libertadores, e poderá voltar à defesa no lugar de Léo Santos.

O atacante Jonathas está recuperado de dores na coxa direita e poderá disputar vaga com Roger, que vem sendo questionado pela torcida mesmo com o gol anotado diante do Ceará. Curiosamente, o centroavante viveu uma de suas melhores fases na carreira quando trabalhou com o próprio Jair Ventura no Botafogo em 2016.

Já o atacante paraguaio Sergio Díaz, que estava no Real Madrid B e ainda não estreou, completou o processo de condicionamento físico e fortalecimento muscular. Com Osmar Loss, ele seria relacionado para o jogo contra o Palmeiras, mas o novo treinador pode rever os planos.

Jair Ventura desembarcou em São Paulo na noite desta quinta-feira. Ele vai comandar o seu primeiro treino do Corinthians na tarde desta sexta no CT Joaquim Grava, em São Paulo, quando será apresentado oficialmente.