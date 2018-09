Jair Ventura prioriza finalizações em treino com Roger e Cássio no Corinthians

Apenas os jogadores do Corinthians que não atuaram na partida contra o Flamengo, na última quarta-feira, tiveram que enfrentar a chuva nesta sexta-feira, no CT do clube, e apareceram no campo para treinar. O técnico Jair Ventura priorizou os trabalhos de finalização.

Dos atletas que devem começar a partida contra o Sport no domingo, às 19h, na Arena Corinthians, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, estavam presentes o goleiro Cássio e o centroavante Roger. O atacante ficou de fora do jogo de meio de semana por já ter atuado na Copa do Brasil pelo Internacional.

No treino desta sexta-feira, Roger e Jonathas se revezavam no meio da área para tentar mandar a bola para as redes. Mateus Vital, Pedrinho, Segio Díaz, o veterano Danilo, Paulo Roberto e Angelo Araos se revezavam para cruzar a bola na área. Jair gesticulava, pedia mais capricho nas finalizações e tentava estimular os atacantes a cada gol marcado.

O ataque do Corinthians anda em baixa e não balançou as redes nos dois jogos em que o treinador comandou a equipe - na derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, e no empate por 0 a 0 com o Flamengo na última quarta-feira. A expectativa agora é dar confiança aos jogadores de frente para a equipe se distanciar da zona de rebaixamento. Hoje apenas seis pontos separam o time do grupo da degola do Brasileirão.

O atacante Emerson Sheik e o zagueiro Pedro Henrique, que não atuaram no meio da semana, foram poupados da atividade desta sexta porque na quinta-feira participaram de um jogo-treino contra o time sub-20. O lateral-direito Mantuan correu em volta do gramado e deve ficar à disposição do técnico Jair Ventura.

O titular da posição, Fagner, depois de um trabalho regenerativo na piscina na quinta-feira, realizou um treino na academia nesta sexta-feira e a tendência é que comece jogando contra o Sport no domingo.

Jair não deu pistas da escalação. No entanto, ele não deverá repetir o esquema com três volantes adotado no duelo pela Copa do Brasil. O Corinthians deve entrar em campo com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas e Jadson; Romero, Roger e Clayson.