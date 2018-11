Após clássico, Jair promete mais espaço para garotos no Corinthians

O lateral Carlos Augusto, substituto de Danilo Avelar no clássico diante do São Paulo, deverá ter mais chances no time titular do Corinthians neste final de temporada. A exemplo do volante Thiaguinho, que entrou no segundo tempo. A revelação foi feita pelo técnico Jair Ventura após o empate por 1 a 1 na Arena Corinthians. A intenção é dar mais espaço para os garotos do elenco.

"Aos poucos, nós vamos observando todos os jogadores e abrindo as oportunidades. O Carlos Augusto é um jogador que está na base da seleção brasileira. Fico feliz que ele tenha tido uma grande atuação", disse o treinador em entrevista coletiva em Itaquera.

Na próxima partida, diante do Cruzeiro, no Mineirão, Danilo Avelar voltará ao time titular, pois Carlos Augusto foi convocado para a seleção brasileira sub-20.

A entrada de Thiaguinho no segundo tempo foi decisiva para que o Corinthians tivesse boa atuação mesmo com um jogador a menos. "A gente sabia que tinha que defender (após expulsão de Araos). Já vimos uma mexida do outro lado que eles ficariam mais ofensivos. Sabíamos que tínhamos que nos defender bem, mas também ter que chegar, se não seríamos amassados. Por isso a entrada do Thiaguinho, que tem uma característica mais box-to-box. Você acaba correndo o dobrado quando perde um companheiro. Mesmo com um jogador a menos criamos mais do que o dobro que o adversário, foi 7 a 3 em finalização", afirmou.