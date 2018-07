Jair Ventura relembra vitórias para acreditar em vaga do Botafogo na Libertadores

Com a possibilidade de avançar de forma antecipada às oitavas de final da Copa Libertadores, o Botafogo entra em campo nesta quinta-feira, para enfrentar o Atlético Nacional, da Colômbia, no estádio do Engenhão, no Rio, em duelo válido pelo Grupo 1. Diante de um período de oscilação da equipe, o treinador Jair Ventura demonstrou confiar em seus comandados e relembrou os resultados positivos para acreditar em uma vitória.

"Esses bons momentos nos deram uma situação de lutar na competição. Ainda temos dois jogos para classificar. Sabemos que todas as equipes oscilam. Mas temos uma lembrança boa do que somos capazes, que é apresentar um bom futebol e voltar a conquistar um resultado positivo. Espero que na quinta-feira estejamos inspirados assim. Já enfrentamos adversários como Olimpia e Colo Colo, de alta qualidade técnica, e superamos. É repetir isso", afirmou o técnico.

Na segunda colocação com sete pontos, o Botafogo fica atrás somente do Barcelona, de Guayaquil (Equador), já classificado com 10. Com a possibilidade de se garantir na próxima fase, Jair Ventura fechou o treinamento desta quinta-feira e escondeu a escalação titular.

Mesmo com o mistério, é certo que o técnico não poderá contar o meia argentino Montillo e o zagueiro Emerson Silva. A dupla segue se recuperando de lesão e não participou da atividade do dia. Quem também está fora é o atacante Sassá, afastado pela diretoria, além de Airton e Marcelo, suspensos.

Os desfalques foram lamentados pelo treinador. "Estamos em uma situação difícil por conta de lesões e suspensões. Não tem outro jeito, temos que achar alternativas. Algumas adaptações, é complicado, mas é superar e conquistar essa classificação", frisou.