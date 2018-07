Jair Ventura renova por dois anos com o Botafogo: 'Prezo pela gratidão e palavra'

O Botafogo acertou nesta segunda-feira a renovação de contrato do técnico Jair Ventura. O novo acordo terá duração de dois anos e frustra os planos do Corinthians, que estava de olho no treinador para a próxima temporada. Eleito técnico revelação no prêmio do Campeonato Brasileiro deste ano, ganhou destaque durante a competição, quando foi efetivado para a vaga de Ricardo Gomes, que trocou o time alvinegro pelo São Paulo.

Agradecido pela chance recebida e depois de conseguir levar o Botafogo à Copa Libertadores, o treinador disse na última semana que continuaria no clube carioca. O acerto nesta segunda-feira após reunião serviu apenas para sacramentar um acordo apalavrado.

"Prezo muito na vida pela gratidão e palavra. A palavra é mais importante que uma assinatura. Já estava tudo certo e hoje (segunda-feira) só concretizei com uma assinatura. Estou feliz por seguir e dar sequência nesse grande trabalho. Espero que 2017 possa ser um ano ainda mais especial para a nossa torcida", disse o treinador.

Jair Ventura tinha um contrato de funcionário comum com o Botafogo, sem prazo de validade. Filho do tricampeão mundial Jairzinho, foi um jogador de futebol sem muito sucesso. Em 2009, começou a trabalhar como assistente de Ney Franco no Botafogo, onde permaneceu até o ano seguinte.

Em 2010, atuou como interino na vitória por 2 a 1 sobre o Tigres, no Campeonato Carioca. No entanto, voltou a ser assistente, desta vez de Joel Santana. Ainda trabalhou como o time sub-20 do Botafogo em 2012 e 2013, quando foi demitido. Retornou em 2015 para trabalhar nas categorias de base. Em 13 de agosto de 2016, foi efetivado como técnico na vaga de Ricardo Gomes.