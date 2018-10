Jair Ventura sobre derrota para o Flamengo: 'Não pode nos abater para a final'

O técnico Jair Ventura tentou minimizar a pior derrota do Corinthians em sua Arena na entrevista coletiva depois da partida. Na opinião dele, o revés por 3 a 0 para o Flamengo não abalará a confiança da equipe para a final da Copa do Brasil.

"O placar não condiz com o que foi o jogo. O número de finalizações a gente teve a mais. Foi 16 a 15. Tivemos mais posse de bola. Fico triste porque não queria estar passando por isso. Mas é hora de virar a chave porque a gente tem uma decisão e vamos fazer tudo de melhor para conseguir esse título", comentou.

Na semana que antecedeu a partida, Jair afirmou que tentou manter o foco dos jogadores apenas no Flamengo. Mas afirmou entender que é difícil fazer com que os atletas não pensem no duelo com o Cruzeiro na próxima quarta-feira. "Sempre difícil explicar um placar elástico. Mas era a revanche para o time deles. Trabalhamos muito o psicológico para entrar como se fosse decisão, mas sabemos que é difícil porque daqui cinco dias tem uma final", comentou.

"Não temos esse direito de apagar a classificação para a final. Seria estranho se a gente saísse feliz. Fico muito chateado, mas isso não pode nos abater no nosso principal objetivo que é a Copa do Brasil.

A equipe corintiana já havia levado três gols em casa em outras três oportunidades, mas curiosamente havia vencido os jogos. Isso aconteceu na vitória por 5 a 3 sobre o Penapolense, pelo Campeonato Paulista de 2015, e também quando superou o Sport por 4 a 3, no mesmo ano.

Desta vez, o ataque foi pouco efetivo e o Flamengo venceu com dois gols de Paquetá e um de Renê. A derrota mantém o Corinthians a apenas seis pontos da zona de rebaixamento. Entre um jogo e outro da final da Copa do Brasil, o time alvinegro terá o clássico contra o Santos no sábado, no Pacaembu, duelo importante para sair do descenso.