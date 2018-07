Jair Ventura valoriza empate do Botafogo com o Fla: 'Nosso time foi valente'

O técnico Jair Ventura valorizou o empate sem gols do Botafogo com o Flamengo, na manhã deste domingo, em rodada do Brasileirão. Para o treinador, o time alvinegro foi "valente" e soube superar as "adversidades" para buscar um ponto em jogo no qual o rival era o mandante, em Volta Redonda.

"Fizemos um ponto diante de um adversário forte e ainda estamos na frente dele na tabela", afirmou o treinador, referindo-se aos sete pontos do Botafogo na classificação - o Flamengo soma seis. "Nosso time foi valente e soube se superar apesar de todas as adversidades que encontramos."

Ele se referia ao desgaste sofrido pelo elenco nas últimas semanas, citando que "uma hora estamos no frio da Argentina, outra debaixo da chuva em Recife e agora debaixo deste forte calor. Eu estava lá no banco e não estava aguentando o calor, imagina os jogadores dentro de campo". Na sua avaliação, este é "o preço de quem disputa três competições ao mesmo tempo" (Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Libertadores).

Jair criticou o gramado pesado e o forte calor no estádio Raulino de Oliveira. Além do fato de perder dois jogadores por contusão ainda no primeiro tempo: Victor Luis e Airton. "Eu fiquei sem condições de trabalhar. Só podia fazer algum pequeno ajuste, porque era preciso guardar uma troca para o segundo tempo com o esperado desgaste. Tanto que no fim, eu tirei o Pimpão que é um cara que se entrega ao máximo e estava exausto. Mas o Bruno Silva e o João Paulo estavam também muito cansados".

O desgaste e a falta de opções de troca dificultaram o Botafogo que ficou mais na defesa para evitar sofrer o gol. "Mas tivemos uma chance clara com o Roger lá na frente. Infelizmente ele perdeu, mas nos ajudou em outros jogos com gols importantes", disse Ventura.