Jair Ventura vê planejamento atrasado no Santos e lamenta lesões no elenco

Após o Santos perder por 1 a 0 para o Bragantino, na noite de segunda-feira, na conclusão da segunda rodada do Campeonato Paulista, o técnico Jair Ventura apontou que o atraso na montagem do elenco faz a equipe oscilar no começo da temporada 2018, destacando que a eleição no clube foi realizada em 9 de dezembro.

"A insatisfação do torcedor é a nossa, mas com o resultado. A eleição após o fim do campeonato atrasa o planejamento, mas não quero que isso seja visto como desculpa", afirmou Jair, que até agora só viu a chegada de dois reforços ao clube - o lateral-esquerdo Romário e o atacante Eduardo Sasha, que fez a sua estreia durante o segundo tempo da partida contra o Bragantino.

Jair também lamentou os problemas que o Santos vem sofrendo no início do Paulistão, lembrando que o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Bruno Henrique se lesionaram logo na estreia na competição. Ele também explicou que foi forçado a realizar duas substituições na segunda-feira - sacou Romário e Renato por problemas físicos. "O Romário saiu com cãibra, o Renato teve dores. É um início de temporada, de implementação de um novo estilo de jogo", disse.

O treinador, porém, assegurou ter aprovado a atuação do Santos, lamentando as chances de gol desperdiçadas. "Quando ganhamos de 3 a 0, não nos achamos o melhor time do campeonato. Temos que buscar o equilíbrio, performance, pois criamos muito, mas não vencemos. É juntar os cacos porque quinta tem jogo novamente. Vamos buscar a classificação e depois o primeiro lugar", comentou.

Apesar da derrota, o Santos lidera o Grupo D do Paulistão com três pontos. O time voltará a jogar na quinta-feira, quando vai visitar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, pela terceira rodada.