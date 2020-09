Jairzinho faz comentário machista sobre bandeirinha em jogo do Botafogo: 'Vai lavar uma roupa'

O ex-jogador Jairzinho fez um comentário machista na Botafogo TV, canal do clube carioca na internet, durante a transmissão do jogo contra o Vasco, na quarta-feira, em duelo válido pela Copa do Brasil. Jairzinho tem 75 anos e é um dos maiores ídolos do Botafogo e da seleção brasileira. Irritado com uma marcação da assistente Neuza Inês Back, o "Furacão da Copa de 70", como ficou conhecido o ex-jogador, disse que a bandeirinha deveria ir lavar roupa (veja o vídeo da transmissão).

"Está dando mesmo (dor de cabeça), está dando mesmo, está dando mesmo. Vai lavar roupa, pô. Pelo amor de Deus. Essa Federação Carioca de Futebol, pelo amor de Deus. Pô, bota para lavar roupa, pô", disse o ex-jogador sobre a atuação da auxiliar.

Além do comentário, Jairzinho criticou equivocadamente a Federação Carioca, já que o jogo era válido pela Copa do Brasil e o sorteio da arbitragem nesta competição é de responsabilidade da CBF. Neuza faz parte do quadro de assistentes da Federação Paulista de Futebol. Até o momento, Jairzinho e a assistente não se manifestaram sobre o ocorrido. O Botafogo promete divulgar nota ainda nesta quinta-feira para comentar sobre o assunto.

O clássico acabou empatado em 0 a 0. Como o Botafogo havia vencido o primeiro confronto por 1 a 0, conquistou a classificação para as oitavas de final. O sorteio dos jogos da próxima fase será realizado no dia 1º de outubro.