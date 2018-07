Jajá perde pênalti e Metalist se complica na Liga Europa

Ex-jogador do Inter de Porto Alegre, Jajá perdeu um pênalti, nesta quarta-feira, e foi determinante para a derrota do time dele, o Metalisk Kharkiv, da Ucrânia, para o Legia Varsóvia, da Polônia, por 1 a 0. A partida foi a única realizada no dia pela Liga Europa, valendo pela terceira rodada da fase de grupos.

O eslovaco Ondrej Duda, de apenas 19 anos, abriu o placar para os poloneses em Kiev, ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, Vrdoljak desperdiçou um pênalti para o Legia, parando no goleiro Olexandr Goryainov. Depois, aos 24 minutos, foi a vez de Jajá falhar na marca do pênalti, chutando para a defesa de Dusan Kuciak.

Time também de Cleiton Xavier e Rodrigo Moledo, que não entraram em campo nesta quarta, o Metalist está em situação complicada no Grupo L. Afinal, perdeu seus três jogos e não soma pontos. O Legia segue com 100% de aproveitamento, com nove. Lokeren (Bélgica) e Trabzonspor (Turquia) têm três pontos e se enfrentam na quinta.

O jogo entre Metalist e Legia foi antecipado da rodada da Liga Europa, que acontece nesta quinta-feira, para evitar dois jogos na cidade de Kiev num mesmo dia. Afinal, por conta dos conflitos no País, muitas equipes de outras localidades têm mandado seus jogos na capital. Na quinta, Kiev vai receber Dnipro x Karabakh Agdam.