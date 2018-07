Jajá treina entre os titulares e deve jogar no Inter

Nesta quinta, Dorival comandou coletivo em campo reduzido e escalou Jajá no setor ofensivo, ao lado do centroavante Leandro Damião. A atividade não contou com a participação do lateral-esquerdo Kleber, que foi poupado em razão de dores musculares, mas não preocupa o departamento médico do Inter.

Assim, Dorival testou o time titular do Inter nesta quinta-feira com a seguinte formação: Muriel; Nei, Bolívar, Índio e Fabrício; Elton, Guiñazu, Oscar e D''Alessandro; Jajá e Leandro Damião.

O lateral-direito Nei comentou o que muda no Inter com a saída de Dagoberto e a entrada de Jajá. "O Dagoberto é um jogador mais agudo, que tenta sempre a jogada individual. O Jajá é um excelente jogador, que tem um ótimo chute de fora da área. Além disso, ele tenta servir mais os companheiros, com ele vamos ter um jogo mais cadenciado, de aproximação e triangulação", avaliou.

Com 11 pontos, o Inter está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro e buscará diante do Bahia a sua segunda vitória como visitante no torneio nacional.