Jamaica e Costa Rica avançam às quartas de final da Copa Ouro

O gol do triunfo jamaicano saiu aos 26 minutos do segundo tempo e foi marcado por McCleary. Assim, a Jamaica chegou aos sete pontos e garantiu o primeiro lugar do Grupo B. Nas quartas de final, o seu adversário será a seleção do Haiti, segunda colocada do Grupo A, em duelo marcado para o próximo sábado em Baltimore.

Já a Costa Rica avançou mesmo sem ter vencido sequer um jogo na Copa América. A equipe empatou os três jogos que disputou, o que a levou aos três pontos e ao segundo lugar do Grupo B. O Canadá com dois pontos, saldo negativo de um gol e nenhum gol marcado terminou em último lugar na chave e está eliminado.

A seleção de El Salvador foi a terceira colocada do Grupo B, com dois pontos, saldo negativo de um gol e um gol marcado. Assim, ainda tem chances de avançar como um dos dois melhores terceiros colocados - um desses é o Panamá, que somou três pontos no Grupo A.

A primeira fase da Copa Ouro se encerra nesta quarta-feira, com a disputa da última rodada do Grupo C. A já eliminada seleção de Cuba (ainda não pontuou) encara a Guatemala (um ponto), enquanto os classificados México (quatro pontos) e Trinidad e Tobago (seis pontos) disputam a primeira posição da chave. As duas partidas vão ser disputadas em Charlotte.