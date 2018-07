Jamaica vence Canadá com gol no fim e lidera grupo da Copa Ouro

A Jamaica, porém, só foi assegurar a sua vitória aos 47 minutos do segundo tempo, com o gol marcado, de cabeça, por Austin. Assim, a seleção jamaicana chegou aos quatro pontos, na liderança do Grupo B, seguida por Costa Rica e El Salvador, ambas com dois, e do Canadá, lanterna da chave, com apenas um.

Também na noite de sábado em Houston, Costa Rica e Honduras acumularam o segundo empate na Copa América ao ficarem no 1 a 1. Ruiz abriu o placar para os costarriquenhos, a grande surpresa da Copa do Mundo de 2014, aos 15 minutos do segundo tempo. Porém, aos 46, Corea arrancou o empate para os hondurenhos.

A última rodada do Grupo B da Copa Ouro será disputado na próxima terça-feira em Toronto com os duelos Jamaica x Honduras e Canadá x Costa Rica. Para este domingo foram marcados os duelos da segunda rodada do Grupo C: Trinidad e Tobago x Cuba e Guatemala x México.