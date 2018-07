Jamaica vence Estados Unidos e garante vaga inédita na final da Copa Ouro

Os Estados Unidos, no entanto, ainda não estão fora da disputa por um lugar na Copa das Confederações de 2017, que será na Rússia. Pelas regras da Concacaf, a vaga de seu representante é definida entre o último campeão - os norte-americanos, em 2013 - contra o vencedor desta edição.

Os jamaicanos abriram o placar aos 30 minutos. Após cobrança de lateral pelo lado esquerdo, Darren Mattocks subiu mais alto do que a zaga adversária e mandou de cabeça para as redes. Seis minutos depois, Giles Barnes cobrou falta da entrada da área com perfeição e marcou o segundo.

Os Estados Unidos esboçaram uma reação no segundo tempo. Logo aos dois minutos, Beckerman chutou de fora da área, o goleiro jamaicano espalmou e Bradley aproveitou a sobra para diminuir. A partir daí, os jamaicanos se fecharam no campo de defesa, seguraram a pressão e garantiram a vaga na final.