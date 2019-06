Jamaica x Austrália: onde assistir ao vivo ao jogo pela Copa do Mundo Feminina

Jamaica e Austrália se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Stade des Alpes, em Grenoble, pela terceira e última rodada do grupo C da Copa do Mundo Feminina, que também é o grupo do Brasil. Este jogo pode influenciar diretamente na classificação do Brasil. Veja o que o Brasil precisa para se classificar.

Onde assistir Jamaica x Austrália ao vivo

Jamaica x Austrália terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2.

No momento, a Austrália tem três pontos: perdeu da Itália por 2 a 1 e ganhou do Brasil por 3 a 2, de virada. Dessa forma, a seleção australiana precisa vencer para se classificar sem depender de outros resultados. Para ser primeira colocada do grupo, precisa tirar uma diferença de saldo de seis gols que as italianas têm.

Por sua vez, a Jamaica sofreu duas goleadas, de 3 a 0 para as brasileiras e 5 a 0 para as italianas. Assim, está virtualmente eliminada, já que precisa vencer goleando para alcançar a terceira colocação do grupo e ter alguma chance de passar para a próxima fase.