Jamaicano cai no antidoping em jogo das Eliminatórias

KINGSTON - Um jogador da seleção jamaicana foi flagrado no exame antidoping em teste realizado após partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. A federação de futebol local confirmou nesta quinta-feira que um atleta, que não teve o nome revelado, testou positivo no exame depois da vitória por 2 a 0 diante de Honduras, em mais um escândalo envolvendo o país caribenho e o uso de substâncias proibidas.

A Federação de Futebol da Jamaica revelou ter sido notificada pela Fifa de que "um membro do elenco jamaicano testou positivo para substância encontrada após análise de sua urina". O nome da substância utilizada pelo jogador na partida, realizada no último dia 11 de junho, também não foi revelado.

"O jogador foi informado e estamos esperando por mais informações da Fifa", explicou a federação jamaicana em nota divulgada nesta quinta. "A entidade está levando esse problema muito a sério e uma investigação completa já foi iniciada pelo presidente do comitê médico da federação."

Enquanto a investigação não é concluída, o jogador envolvido no caso deve ser suspenso provisoriamente. Este é o segundo escândalo de doping que estourou na Jamaica nas últimas semanas, sendo que recentemente alguns dos principais nomes do atletismo mundial, como Asafa Powell e Sherone Simpson, testaram positivo para oxilofrina. O norte-americano Tyson Gay também foi flagrado.