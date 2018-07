James coloca em dúvida permanência no Real e é criticado por Sergio Ramos

A passagem de James Rodríguez pelo Real Madrid parece mesmo cada vez mais perto do fim. Em meio à festa pelo título do Mundial de Clubes, no último domingo, o colombiano destoava, preocupado com a falta de oportunidades com o técnico Zinedine Zidane e com seu destino em 2017.

Questionado sobre a permanência no clube madrilenho, James foi direto e não confirmou que fica. "Não posso garantir que fico. Eu preciso pensar em tudo muito cuidadosamente. Eu estou feliz aqui, mas eu quero jogar mais. E se eu quero jogar mais, preciso pensar em todas as minhas opções", declarou.

A relação entre James e Zidane nunca foi das melhores, mas parece que os entreveros do colombiano não se limitam ao treinador. Ao menos foi o que indicou a reação de Sergio Ramos ao saber das declarações de seu companheiro. O zagueiro não gostou nada da reclamação em meio a um momento tão festivo para o clube.

"Não é o momento para pensar em problemas pessoais", afirmou Sergio Ramos. "Eu o respeito e espero que ele fique, mas hoje é um dia para estar feliz, não focado em outras coisas", completou o jogador um dia após o triunfo por 4 a 2 sobre o Kashima Antlers, na prorrogação, na decisão do Mundial.

As reclamações de James pela falta de espaço no elenco ganharam força nos últimos meses. No Mundial, o colombiano atuou por 18 minutos na semifinal contra o América do México e ficou de fora da decisão.