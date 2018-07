James dá assistência e Colômbia vence a Eslovênia

O gol nasceu em jogada inteligente. Enquanto jogadores dos dois times ainda conversavam com o árbitro sobre uma falta, Cuadrado bateu discretamente, tocando para James. O meia deu passe longo até Albert Ramos, que saiu na cara do goleiro e marcou o único gol do jogo, aos 43 minutos do segundo tempo.

Também pela primeira rodada de amistosos do dia na Europa, o México perdeu da Bielo-Rússia por 3 a 2, em Borisov. Kislyak, Signevich e Nekhajchik marcaram para o time da casa, enquanto Raul Jiménez fez os dois dos mexicanos. Em casa, a Eslováquia fez 2 a 1 na Finlândia.

Já a Grécia voltou a dar vexame. Em casa, perdeu de 2 a 0 da Sérvia, com gols marcados por Petrovic e Gudelj. Os gregos vinham de derrota para as Ilhas Faroe na sexta-feira passada e não vencem desde a sua vitória sobre a Costa de Marfim na Copa. Por conta disso, o técnico Claudio Ranieri foi demitido.

NA ÁSIA - Mais cedo, o Irã contou com um gol polêmico a 8 minutos do fim para vencer a Coreia do Sul, por 1 a 0, em Teerã. A China ficou no 0 a 0 com Honduras e a Nova Zelândia perdeu por 2 a 0 para a Tailândia.