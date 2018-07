James é liberado de amistoso da Colômbia e volta ao Bayern antes do previsto

O meia James Rodríguez desfalcará a seleção colombiana no amistoso da próxima terça-feira diante da China, em Chongqing. Sem maiores explicações a federação de futebol do país anunciou que o jogador foi liberado com antecipação e retornará à Alemanha para se apresentar ao Bayern de Munique.

De acordo com comunicado no site oficial da Federação Colombiana de Futebol (FCF), a seleção nacional seguirá com um elenco de 22 jogadores para a China. Isto porque James foi liberado, assim como o zagueiro Cristian Zapata, que voltará antecipadamente ao Milan. Nenhuma justificativa foi apresentada.

O fato é que a Colômbia decepcionou no primeiro amistoso deste giro pela Ásia e foi derrotada na sexta-feira pela Coreia do Sul, por 2 a 1, em Suwon. Na ocasião, James deu a assistência para o único gol dos visitantes, marcado justamente por Zapata.

A convocação de James para os amistoso, aliás, já havia rendido críticas do técnico do Bayern, Jupp Heynckes. Preocupado com o desgaste do jogador e com as longas viagens, o treinador disparou contra a federação colombiana.

"O James vai voar para Coreia do Sul e China para jogar somente duas partidas. Sinceramente, não me agrada nada. Então, esperamos coisas de nossos jogadores que são fisiologicamente impossíveis", disse no começo da semana.