James marca, mas sai machucado em vitória do Real sobre o Sevilla

Ainda sem poder contar com Cristiano Ronaldo, suspenso pela expulsão contra o Córdoba, o Real Madrid chegou, nesta quarta-feira, à sua quinta vitória seguida pelo Campeonato Espanhol. Jogando em casa, no Santiago Bernabéu, o time do técnico Carlo Ancelotti ganhou do Sevilla, por 2 a 1.

O colombiano James Rodríguez fez o primeiro, de peixinho, após cruzamento de Marcelo, aos 12 minutos de jogo, mas pouco depois precisou ser substituído, sentindo dores no pé direito. Antes, aos 9, com lesão muscular na coxa, Sérgio Ramos também havia sido trocado pelo treinador.

Substituto de James, o garoto Jesé deixou o dele aos 36, nove minutos depois de entrar em campo. Isco apareceu pela direita da área e rolou para o meio, encontrando Jesé do outro lado para chutar forte e fazer o segundo.

O Sevilla - que recebeu seis cartões amarelos durante a partida - também teve um jogador machucado: o goleiro Beto, depois de um encontrão com Benzema. Os visitante só descontaram a 10 minutos do fim, com Iago Aspas. Lucas Silva ficou no banco do Real Madrid, mas Ancelotti preferiu colocar Illarramendi aos 45 minutos do segundo tempo a chamar o brasileiro.

A partida foi válida pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada quando o Real estava disputando o Mundial de Clubes. Agora a equipe da capital tem os mesmos 21 jogos que todos os demais times do torneio. Com 54 pontos, o Real tem quatro de folga para o Barcelona e sete para o Atlético de Madrid.