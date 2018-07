James nega duelo pessoal com Messi: 'Seria injusto com ele'

O duelo entre Argentina e Colômbia, que vão a campo nesta sexta-feira, pelas quartas-de-final da Copa América, tem como ingrediente o duelo particular entre Lionel Messi e James Rodríguez. O melhor jogador e a revelação da última Copa do Mundo, respectivamente, vestem a camisa 10 dos gigantes Barcelona e Real Madrid e estão mais do que acostumados a se enfrentar em gramados espanhóis.

Porém, pelo menos para James, falar de um duelo entre os dois seria 'injustiça' com o próprio craque argentino: 'Messi está em outro mundo', reconhece o colombiano. 'É um jogador único e por isso não se pode falar de um duelo James-Messi, pois seria injusto com ele. Mas a Colômbia pode jogar contra um time difícil que tem grandes jogadores', conclui.

Argentina e Colômbia, pelo menos no papel, formam o duelo mais equilibrado desta fase de quartas-de-final. Segundo o jogador do Real Madrid, as duas equipes ainda estão devendo na competição: 'Essa Copa América tem sido dura, ninguém tem estado bem', afirma James Rodríguez, que enxerga apenas o Chile jogando em um alto nível no torneio.

'O jogo contra a Argentina será duro, mas quando a Colômbia enfrenta os grandes muda o chip. Mostrou isso contra o Brasil e na Copa do Mundo', concluiu o camisa 10 do time de José Pékerman.

A Argentina, por sua vez, deve contar com a volta do astro Sergio Agüero, que desfalcou a equipe contra a Jamaicoa por conta de um incômodo no ombro esquerdo. No treino da manhã desta terça, em La Serena, 'refúgio' albiceleste no Chile, Agüero trabalhou com normalidade. Os argentinos não vencem a competição desde 1993, último torneio vencido antes do longo jejum que já dura 22 anos sem títulos de expressão.