James recebe visita de ídolo Valderrama no treino do Real Madrid

O treino do Real Madrid nesta quarta-feira teve um visitante muito conhecido e carismático do futebol. O ex-jogador colombiano Carlos Valderrama foi até o local para conversar e tirar fotos com o maior nome atual do país, James Rodríguez. O artilheiro da última Copa demonstrou felicidade pelo encontro e disse ainda que o antigo camisa 10 era o seu ídolo de infância.

"Encontrar alguém como ele, que era um ídolo quando era criança, é algo muito grande e único. É um orgulho enorme estar ao seu lado. Ele sente admiração por mim e eu por é. É mútuo", disse James, camisa 10 do clube merengue, ao site oficial do Real Madrid. O jogador de 23 anos acompanhou o trecho final da carreira de Valderrama, que é o recordista de jogos pela seleção do país, com 111.

El Pibe disputou as Copas de 1990, 1994 e 1998 e é relembrado no futebol pelo cabelo loiro e farto. "Estamos na Feira de Turismo para representar a Colômbia e queríamos cumprimentá-lo e dizer que a Colômbia depende dele. Temos que dar parabéns por tudo o que ele está fazendo", disse o ex-jogador.

Valderrama ainda destacou a rápida ascensão de James dentro do clube espanhol, para onde se transferiu logo depois da Copa. "Ele se adaptou rapidamente ao grupo e chegou uma equipe em que pode aprender muito mais. Tem demonstrado sua qualidade. Somos ídolos da Colômbia e fazemos força para que ele siga crescendo e dando alegrias ao nosso país", comentou.