James Rodríguez assegura que ainda não decidiu seu próximo clube

Desejado pelo Napoli, o meio-campista James Rodríguez admitiu neste domingo (23) que ainda não decidiu onde jogará na próxima temporada. O colombiano pertence ao Real Madrid e passou os últimos dois anos emprestado ao Bayern de Munique. No entanto, o clube alemão preferiu não comprar o atleta de 27 anos.

Já na Espanha, Rodríguez não deverá ter espaço na equipe treinada pelo francês Zinédine Zidane e vem procurando um novo time. "Eu não sei, agora estou pensando em tudo que envolve a Copa, ainda não sei para onde estou indo, por isso quero estar calmo. Depende do clube, há pessoas dentro que mandam muito e eu não posso fazer nada lá", disse Rodríguez, que está defendendo a Colômbia na Copa América.

O atleta afirmou que ainda não conversou com Zidane, além de ter dito que seu nível de italiano é "muito ruim". O Napoli é comandado por Carlo Ancelotti e isso motivou Rodríguez a se aproximar do clube do sul da Itália. Na temporada 2014/2015, o treinador trabalhou com o colombiano no Real Madrid.

O time madrilenho, por sua vez, é o detentor dos direitos do jogador desde 2014, quando contratou o atleta do Monaco. O colombiano ainda tem passagens por Banfield e Porto.

ALBIOL DEIXA TIME ITALIANO

Se Rodríguez está negociando sua chegada ao Napoli, o zagueiro Raúl Albiol, por sua vez, não seguirá no clube azzurro. O atleta de 33 anos, que passou as últimas seis temporadas no time italiano, está próximo de retornar à Espanha para defender o Villarreal. Albiol já teria passado pelos exames médicos do Submarino Amarelo, de acordo com a imprensa europeia.