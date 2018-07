James Rodríguez assina com o Real Madrid por seis temporadas

Atualizado às 9h15

Um dos principais destaques da última Copa do Mundo, o colombiano James Rodríguez foi anunciado nesta terça-feira como reforço do Real Madrid. O meia será oficialmente apresentado no Estádio Santiago Bernabéu às 15 horas (de Brasília), 20 horas na capital espanhola. O jogador já fez exames médicos e assinou contrato por seis temporadas - a transação teria sido fechada, segundo a imprensa europeia, por 80 milhões de euros (cerca de R$ 240 milhões).

James Rodríguez chega vindo do Monaco, onde atuou na temporada passada. Ele despertou o interesse do Real na última Copa do Mundo, no Brasil, na qual ganhou projeção ao levar a Colômbia às quartas de final. Nem mesmo a eliminação diante da seleção brasileira impediu que o meia terminasse a competição como artilheiro, com seis gols marcados.

Desde o fim do torneio, o jogador não escondia sua paixão pelo Real Madrid e chegou a dizer diversas vezes que gostaria de defender as cores do clube. Ele se torna, assim, a segunda contratação de peso do time madrilenho para a próxima temporada. Outro dos destaques da Copa, o meio-campista Toni Kroos, da campeã Alemanha, já havia acertado. Com a chegada de Rodriguez, o argentino Di María pode deixar a equipe. O Paris Saint-Germain e o Manchester United estariam interessados em seu futebol.

Apenas aos 23 anos, James Rodríguez é considerado uma das grandes promessas do futebol mundial. Revelado nas categorias de base do Envigado, da Colômbia, o jogador se destacou no Banfield, da Argentina, e chamou a atenção do Porto. Depois de três anos de sucesso em Portugal, foi seduzido pelos milhões do novo rico do futebol europeu, o Monaco, que o contratou para a última temporada.