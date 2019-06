James Rodríguez celebra triunfo, mas diz que ainda 'falta muito' para a Colômbia

Autor do lindo lançamento que iniciou a jogada do primeiro gol da Colômbia na vitória por 2 a 0 sobre a Argentina, na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na estreia da Copa América, o meia James Rodríguez exaltou o peso do triunfo sobre o forte rival, que não era derrotado pelos colombianos em uma edição da competição continental há 20 anos.

Na primeira fase do torneio que foi realizado em 1999, no Paraguai, a Colômbia superou a Argentina por 3 a 0, mas somente agora conseguiu voltar a superar o tradicional oponente no principal evento da América do Sul.

"É bonito ganhar depois de tantos anos, o mais importante é que todos fizemos um esforço tremendo e quero parabenizar a todos os jogadores, pois realizamos algo grande. É um dia bom para todos", afirmou o meio-campista, que ao mesmo tempo ressaltou que a Colômbia está apenas começando esta Copa América e não pode se iludir com o resultado expressivo conquistado em sua estreia.

"Nestes torneios curtos você tem de estar sempre bem, sabemos que no final ganha quem comete menos erros. Nos falta muito, mas considero que hoje (sábado) jogamos muito bem", disse o atleta aos jornalistas na Fonte Nova.

A Colômbia só conquistou por uma vez a Copa América, em 2001, quando atuou como país-sede. Agora, no Brasil, a equipe começa a focar os seus dois próximos desafios pelo Grupo B da competição. O primeiro deles será contra o Catar, na quarta-feira, no estádio do Morumbi, em São Paulo, antes de fechar a sua campanha na fase inicial do torneio no dia 23, contra o Paraguai, na Fonte Nova.