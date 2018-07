James Rodríguez começa a treinar no Real Madrid nesta sexta

Junto com a esposa e a filha, o meio-campista James Rodríguez viaja nesta quinta-feira para a Espanha, onde será integrado oficialmente ao treinos do Real Madrid no CT de Valdebebas. Um dia depois, sábado, o restante do elenco disputa um amistoso com o Manchester United em Michigan, nos Estados Unidos.

Artilheiro da Copa do Mundo com seis gols e considerado um dos principais jogadores da competição, James Rodríguez foi cobiçado por diversos clubes europeus, mas escolheu assinar contrato de seis anos com o clube merengue, onde vestirá a camisa 10, a mesma que usou na seleção colombiana no Mundial do Brasil.

Além do colombiano, o zagueiro Varane e o atacante Benzema, que levaram a seleção francesa até as quartas de final da Copa do Mundo, também retornam às atividades no clube espanhol, que continua tendo em Cristiano Ronaldo seu melhor jogador.