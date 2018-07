James Rodríguez dá show na 'altinha' com parceiros de seleção

Um vídeo publicado nas redes sociais por James Rodríguez, camisa 10 do Real Madrid e da seleção colombiana, chamou muito a atenção nesta segunda-feira. Nas imagens, o craque mostra muita habilidade ao trocar a bola com seus com seus parceiros da Colômbia apenas usando a cabeça, sem deixar a redonda cair. O mais interessante é que a brincadeira acontece com todos sentados no vestiário, e os jogadores só comemoram após a bola passar pelo último integrante da roda. Confira o vídeo!

La alegría y la unión de la selección. pic.twitter.com/yN2VYLh4zP — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) 16 novembro 2015