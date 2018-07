James Rodríguez faz belo gol de fora da área e Colômbia bate Canadá

Graças a um golaço marcado por James Rodríguez, a Colômbia venceu o Canadá por 1 a 0, em amistoso encerrado no início da madrugada desta quarta-feira, em New Jersey, nos Estados Unidos. O artilheiro da Copa do Mundo de 2014 acertou um lindo chute de fora da área para decretar o triunfo da seleção colombiana.

Aos 29 minutos do segundo tempo, a Colômbia cobrou rapidamente uma falta da intermediária e o meio-campista do Real Madrid soltou a bomba de longa distância, acertando o ângulo esquerdo do goleiro canadense.

Após marcar, James Rodríguez comemorou de forma efusiva e fez questão de abraçar o técnico José Pekerman, cuja mãe faleceu na última segunda-feira na Argentina, sua terra natal. Apesar da morte, o treinador só optou por retornar ao seu país após o amistoso em solo norte-americano.

Em outros confrontos que foram iniciados no final da noite de terça-feira, o Equador fez bonito ao golear El Salvador por 5 a 1, também nos Estados Unidos, com dois gols de Enner Valência e dois de João Plata, enquanto o Chile decepcionou ao não passar de um empate por 2 a 2 com a Bolívia, em casa, na cidade de Coquimbo. A igualdade só foi garantida no minuto final do duelo, em pênalti cobrado por Arturo Vidal, depois de Aránguiz ter marcado o primeiro gol chileno no confronto.