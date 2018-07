James Rodríguez quebrou o pé e será operado nesta quinta

O Real Madrid divulgou nota oficial nesta quinta-feira para confirmar que James Rodríguez sofreu uma fratura no pé direito no jogo contra o Sevilla, na última quarta, pelo Campeonato Espanhol, e será operado já nas próximas horas. O clube informou que exames detectaram que o meia colombiano teve uma "fratura no quinto metatarso do pé direito".

Um dos principais destaques da Copa do Mundo de 2014, na qual ajudou a Colômbia a avançar às quartas de final e fez o gol que acabou sendo eleito o mais bonito do ano pela Fifa, James Rodríguez, de 23 anos, rapidamente se tornou titular da equipe comandada por Carlo Ancelotti depois de ter sido contratado junto ao Monaco. Antes disso, ele também foi o artilheiro do Mundial realizado no Brasil, com seis gols.

Ainda sem previsão revelada de volta aos gramados, o colombiano disputou 33 dos 36 jogos disputados pelo Real nesta temporada europeia, na qual acumulou 12 gols e fez dez assistências, ajudando o time a conquistar o Mundial de Clubes da Fifa e hoje a figurar na liderança isolada do Campeonato Espanhol.

Ao ser operado, James Rodríguez também se tornou desfalque certo do Real nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Atual campeão europeu, o time terá pela frente o Schalke 04 no próximo dia 18, na Alemanha, no duelo de ida do mata-mata.

O jogador se machucou depois de ter marcado um gol na vitória por 2 a 1 sobre o Sevilla, no Santiago Bernabéu, onde precisou ser substituído ainda no primeiro tempo depois que os médicos examinaram o seu pé no gramado.