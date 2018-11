James Rodríguez rompe ligamento do joelho e desfalca Bayern nas próximas semanas

O Bayern de Munique divulgou um comunicado nesta quarta-feira para confirmar que exames detectaram que o meia James Rodríguez teve um rompimento parcial do ligamento do joelho esquerdo e ficará afastado dos gramados "pelas próximas semanas".

O clube informou que o jogador da seleção colombiana se lesionou durante um treino realizado na última terça-feira e também revelou: "James vai inicialmente descansar por dez dias antes de começar o tratamento e a reabilitação".

O departamento médico do Bayern preferiu não estabelecer um prazo mais preciso de afastamento do craque, que no último sábado ainda amargou o fato de que ficou durante todo o clássico contra o Borussia Dortmund, fora de casa, entre os reservas de sua equipe. Do banco, ele viu o seu time ser derrotado por 3 a 2.

James Rodríguez vem sofrendo com as lesões neste ano, no qual desfalcou a Colômbia nas oitavas de final da Copa do Mundo da Rússia, contra a Inglaterra, por estar lesionado. Naquela ocasião, o meio-campista acompanhou das tribunas do Spartak Stadium, em Moscou, a sua seleção ser eliminada nos pênaltis pela Inglaterra, após empate por 1 a 1 no tempo normal e por 0 a 0 na prorrogação.

Sem poder contar com o jogador colombiano, o Bayern voltará a jogar pelo Campeonato Alemão no próximo dia 24, quando encara o Fortuna Düsseldorf, em casa, pela 12ª rodada da competição. A equipe bávara ocupa apenas a quinta posição da tabela, sete pontos atrás do líder Borussia Dortmund.