James Rodríguez termina como o artilheiro da Copa

Numa Copa do Mundo que contabilizou 171 gols marcados, o artilheiro foi o jovem meia colombiano James Rodriguez. Mesmo tendo sido eliminado nas quartas de final, na derrota para o Brasil, ele terminou a competição com seis gols, isolado na ponta da artilharia.

Dois jogadores tinham a chance de roubar a artilharia de James Rodriguez na final deste domingo, quando a Alemanha ganhou da Argentina por 1 a 0 no Maracanã e conquistou o título. Mas nem o alemão Müller, com cinco gols, e nem o argentino Messi, com quatro, marcaram.

Assim, James Rodriguez se consagra como o artilheiro da Copa do Mundo no Brasil. Com apenas 23 anos, o jovem meia do Monaco comandou a grande campanha da seleção colombiana e foi também um dos 10 indicados que concorreram ao prêmio de melhor jogador na competição.